КХЛ дисквалифицировала хоккеиста за «жест смерти»

Канадский защитник минского «Динамо» Джон Гилмор дисквалифицирован на один матч за «жест смерти», показанный игрокам нижегородского «Торпедо».Об этом сообщает сайт КХЛ.

Фото: msgnetworks.com msgnetworks.com

Накануне, во время игры с «Торпедо», Гилмор поучаствовал в перепалке с соперниками. Он провел пальцем по горлу («жест смерти»), а потом показал нижегородцам средний палец.

После этого в КХЛ решили наказать хоккеиста за «непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу».

«Дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в решении.