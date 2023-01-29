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2 часа назад

КХЛ дисквалифицировала защитника минского «Динамо» за «жест смерти»

Майк Габриелян

Канадский защитник минского «Динамо» Джон Гилмор дисквалифицирован на один матч за «жест смерти», показанный игрокам нижегородского «Торпедо».Об этом сообщает сайт КХЛ.

КХЛ дисквалифицировала хоккеиста за «жест смерти»
Фото: msgnetworks.commsgnetworks.com

Накануне, во время игры с «Торпедо», Гилмор поучаствовал в перепалке с соперниками. Он провел пальцем по горлу («жест смерти»), а потом показал нижегородцам средний палец.

Спортсмен оскорбил гея и получил дисквалификацию

После этого в КХЛ решили наказать хоккеиста за «непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу».

«Дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в решении.

Гилмор провел 44 матча и набрал 9 (1 шайба + 8 передач) очков в нынешнем розыгрыше. Защитник выиграл Кубок Гагарина 2022 года с ЦСКА

Хоккей,Джон Гилмор,Торпедо,Динамо,
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