Дон Черри заступился за Овечкина, которому хотели закрыть въезд в Канаду

— Оставьте его в покое, он хоккеист. Он не имеет никакого отношения к спецоперации на Украине. Овечкин не принимает в этом участия.



Меня преследовала та же толпа. Им плевать на хоккей, речь даже не о хоккее. Овечкин — отличный хоккеист и прекрасный человек. Он не заслуживает такого отношения.



Я критиковал его игру, но никогда не переходил на личности. Дело в том, что этот парень, стремящийся к рекорду Уэйна (Гретцки) по забитым голам (894 гола), играет жестко. Эта погоня должна быть в центре внимания, — приводит слова Черри Toronto Sun.