Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

«Оставьте его в покое, он хоккеист». Дон Черри заступился за Овечкина, которому хотели закрыть въезд в Канаду

Матч ТВ

Канадский хоккейный аналитик Дон Черри поддержал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который был раскритикован в Канаде за публикацию в социальных сетях фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

Дон Черри заступился за Овечкина, которому хотели закрыть въезд в Канаду
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Ранее канадские СМИ сообщали, что россиянину могли запретить въезд в страну.

— Оставьте его в покое, он хоккеист. Он не имеет никакого отношения к спецоперации на Украине. Овечкин не принимает в этом участия.

Меня преследовала та же толпа. Им плевать на хоккей, речь даже не о хоккее. Овечкин — отличный хоккеист и прекрасный человек. Он не заслуживает такого отношения.

Я критиковал его игру, но никогда не переходил на личности. Дело в том, что этот парень, стремящийся к рекорду Уэйна (Гретцки) по забитым голам (894 гола), играет жестко. Эта погоня должна быть в центре внимания, — приводит слова Черри Toronto Sun.

Хоккей,Дон Черри,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители