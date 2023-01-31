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2 часа назад

Тарасенко может продолжить карьеру в «Нью-Джерси»

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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может сменить клубную прописку. В его приобретении заинтересован «Нью-Джерси», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Тарасенко может продолжить карьеру в «Нью-Джерси»
Фото: Пресс-служба НХЛПресс-служба НХЛ

«Дьяволы» ранее уже проявляли интерес к россиянину. Также они изучают вариант с Тимо Майером из «Сан-Хосе».

В составе «Сент-Луиса» Тарасенко в 2019 году завоевал Кубок Стэнли. Текущий сезон является для 31-летнего форварда последним по контракту, потому его могут обменять по ходу регулярного чемпионата. По текущему соглашению он зарабатывает $ 7,5 млн в год.

В 37 матчах текущего сезона Тарасенко набрал 37 очков – 10 голов и 19 результативных передач при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафа.

«Сент-Луис» выбрал Тарасенко на драфте 2010 года под общим 16-м номером.

Хоккей,Эллиотт Фридман,Тимо Майер,Владимир Тарасенко,
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