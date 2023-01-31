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54 минуты назад

Российский вратарь установил рекорд клуба НХЛ

Газета.Ru

В ночь на 30 января по московскому времени «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский вратарь установил рекорд клуба НХЛ
Фото: Газета.ruГазета.ru

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 23 броска и достиг отметки в 15 побед в первых 17 домашних играх сезона. 25-летний голкипер установил рекорд клуба по этому показателю. Прежним рекордсменом канадского клуба был вратарь Джек Кэмпбелл, который в сезоне-2020/2021 одержал 14 таких побед.

В игре с «Вашингтоном» Самсонов был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне россиянин провел 24 встречи, в двух из которых отстоял на ноль.

В следующем матче «Торонто» на своем льду сыграет с «Бостон Брюинз». Встреча пройдет 2 февраля и начнется в 3:30 (мск).

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой недели НХЛ.

На его счету три проведенных встречи, в которых ему удалось отразить 96 из 102 бросков. Его коэффициент надежности составил 2,00.

Хоккей,Джек Кэмпбелл,Илья Самсонов,Андрей Василевский,
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