Уэйн Гретцки оценил жест сыновей Горди Хоу в адрес Овечкина

«Ови побьёт мой рекорд? Да, это будет хорошо для хоккея. Я горжусь тем, чего добился. Главное, что это позитивно сказывается на игре. Я позвонил Марку [Хоу], когда увидел его на матче, и сказал: «Твой папа очень бы гордился». И семья Хоу прекрасно отнеслась к этому. Мне повезло играть с младшим Хоу, Мюрреем, когда нам было по 16 лет. Он не был так хорош в хоккее, как Марк, и стал доктором, но Горди им очень гордился. Семья Хоу просто всё делает правильно. Мой папа всегда говорил: «Если сможешь вести себя, как Горди Хоу, то ты движешься в правильном направлении». И я всегда старался жить по этому принципу.