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5 часов назад

Член IIHF рассказал, в чем успешность Овечкина

Газета.Ruиещё 2

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Франц Райндль восхитился показателями российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Член IIHF рассказал, в чем успешность Овечкина
Фото: газета.ругазета.ру

«Не могу представить, чтобы один хоккеист смог провести даже больше 1000 игр. Это невероятно. У меня это не укладывается в голове. И он продолжает творить историю. Это восхитительно! Кажется, что сейчас Овечкин в прекрасной форме. Не думаю, что Александр гонится за рекордами. Он гонится за новыми играми. В этом успешность Овечкина», — приводит слова Райндля «Спорт-Экспресс».

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Россиянин в последних двух матчах не сумел отметится результативными действиями.

Хоккей,Франц Райндль,Уэйн Гретцки,
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