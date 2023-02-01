Член IIHF рассказал, в чем успешность Овечкина

«Не могу представить, чтобы один хоккеист смог провести даже больше 1000 игр. Это невероятно. У меня это не укладывается в голове. И он продолжает творить историю. Это восхитительно! Кажется, что сейчас Овечкин в прекрасной форме. Не думаю, что Александр гонится за рекордами. Он гонится за новыми играми. В этом успешность Овечкина», — приводит слова Райндля «Спорт-Экспресс».