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3 часа назад

«Металлург» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ, уступив минскому «Динамо»

Матч ТВиещё 2

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Металлург» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ, уступив минскому «Динамо»
Фото:  КХЛ / Цуранов Вячеслав КХЛ / Цуранов Вячеслав

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). В составе «Динамо» по две шайбы забросили Игорь Мартынов и Ник Меркли. У гостей отличились Григорий Дронов и Егор Коробкин.

«Металлург» проиграл четвертый матч подряд и с 70 очками идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции, минчане (60) занимают седьмое место на Западе.

В другом матче подмосковный «Витязь» дома обыграл «Сочи» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). У хозяев дубль оформил Скотт Уилсон.

Телеканал «Матч ТВ» и тематические каналы KHL и KHL Prime транслируют матчи регулярного сезона КХЛ в прямом эфире. Также трансляции встреч доступны на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо » (Минск) — «Металлург»

(Магнитогорск) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Голы: Мартынов, 29:40, 47:53. Меркли, 49:47, 59:24. — Дронов, 5:30 (бол.). Коробкин, 44:11 (бол.). «Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: Уилсон, 0:46, 6:54 (бол.). Кугрышев, 7:34 (бол.). Галузин, 34:18. Ежов, 53:17. — Тянулин, 25:23.

Хоккей,Ник Меркли,Егор Коробкин,Григорий Дронов,Скотт Уилсон,Игорь Мартынов,Металлург,Фонбет,Динамо,
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