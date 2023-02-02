«Металлург» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ, уступив минскому «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). В составе «Динамо» по две шайбы забросили Игорь Мартынов и Ник Меркли. У гостей отличились Григорий Дронов и Егор Коробкин.
«Металлург» проиграл четвертый матч подряд и с 70 очками идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции, минчане (60) занимают седьмое место на Западе.
В другом матче подмосковный «Витязь» дома обыграл «Сочи» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). У хозяев дубль оформил Скотт Уилсон.
Телеканал «Матч ТВ» и тематические каналы KHL и KHL Prime транслируют матчи регулярного сезона КХЛ в прямом эфире. Также трансляции встреч доступны на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.
КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо » (Минск) — «Металлург»
(Магнитогорск) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1) Голы: Мартынов, 29:40, 47:53. Меркли, 49:47, 59:24. — Дронов, 5:30 (бол.). Коробкин, 44:11 (бол.). «Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: Уилсон, 0:46, 6:54 (бол.). Кугрышев, 7:34 (бол.). Галузин, 34:18. Ежов, 53:17. — Тянулин, 25:23.