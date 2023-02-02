«Металлург» проиграл четвертый подряд матч в КХЛ, уступив минскому «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от минского «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: КХЛ / Цуранов Вячеслав КХЛ / Цуранов Вячеслав

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). В составе «Динамо» по две шайбы забросили Игорь Мартынов и Ник Меркли. У гостей отличились Григорий Дронов и Егор Коробкин.

«Металлург» проиграл четвертый матч подряд и с 70 очками идет пятым в турнирной таблице Восточной конференции, минчане (60) занимают седьмое место на Западе.

В другом матче подмосковный «Витязь» дома обыграл «Сочи» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). У хозяев дубль оформил Скотт Уилсон.

Телеканал «Матч ТВ» и тематические каналы KHL и KHL Prime транслируют матчи регулярного сезона КХЛ в прямом эфире. Также трансляции встреч доступны на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо » (Минск) — «Металлург»