Овечкин высказался о своем соперничестве с Кросби

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем соперничестве с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Его слова передает официальный сайт НХЛ.
«Я почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, мы просто вместе выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такую битву между нами двумя, двумя клубами», — сказал Овечкин.
В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.
Ранее Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях от приезда на Матч звезд НХЛ.