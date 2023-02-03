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30 минут назад

Овечкин: после завершения карьеры мы с Кросби выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем

Газета.Ruиещё 6

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем соперничестве с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Его слова передает официальный сайт НХЛ.

Овечкин высказался о своем соперничестве с Кросби
Фото: газета.ругазета.ру

«Я почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, мы просто вместе выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такую битву между нами двумя, двумя клубами», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола.

Ранее Александр Овечкин рассказал о своих эмоциях от приезда на Матч звезд НХЛ.

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