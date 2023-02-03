Овечкин высказался о своем соперничестве с Кросби

«Я почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, мы просто вместе выпьем пару кружек пива и поговорим обо всем, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такую битву между нами двумя, двумя клубами», — сказал Овечкин.