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1 час назад

Московское «Динамо» стало пятым клубом в нынешнем сезоне, вышедшем в плей-офф

Чемпионат.comиещё 5

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Московское «Динамо» стало пятым клубом в нынешнем сезоне, вышедшем в плей-офф
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эта победа позволила московскому коллективу официально забронировать место в плей-офф. Бело-голубые стали пятой командой, прошедшей в розыгрыш Кубка Гагарина. Ранее места в плей-офф уже забронировали СКА, ЦСКА, «Локомотив» и «Торпедо».

Отметим, что динамовцам помогло поражение «Спартака» в основное время в матче с «Нефтехимиком». Сейчас бело-голубые занимают пятое место в Западной конференции, набрав 77 очков в 59 встречах регулярного чемпионата КХЛ.

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