Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ

Андрей Свечников выиграл конкурс забегов на скорость в рамках Матча звезд НХЛ.
Трехкратный победитель конкурса Коннор Макдэвид («Эдмонтон») на этот раз не был в числе участников.
Рекордсмен Дилан Ларкин («Детройт», 13,172 секунды в 2016 году) показал 4-й результат.
Кирилл Капризов («Миннесота»), изначально заявленный на конкурс, не участвовал.
Upper Deck NHL Fastest Skater (забег на скорость)
1. Андрей Свечников («Каролина») – 13,699 секунды (в финале, в первом раунде – 13,757).
2. Кевин Фиала («Лос-Анджелес») – 14,114 (в финале, в первом раунде – 13,997).
3. Чендлер Стивенсон («Вегас») – 14,197.
4. Дилан Ларкин («Детройт») – 14,558.
5. Кэйл Макар («Колорадо») – 22,304 (из-за падения на последнем повороте).