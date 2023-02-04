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1 час назад

Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал

Sports.ru

Андрей Свечников выиграл конкурс забегов на скорость в рамках Матча звезд НХЛ.

Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ
Фото: sports.rusports.ru

Трехкратный победитель конкурса Коннор Макдэвид («Эдмонтон») на этот раз не был в числе участников.

Рекордсмен Дилан Ларкин («Детройт», 13,172 секунды в 2016 году) показал 4-й результат.

Кирилл Капризов («Миннесота»), изначально заявленный на конкурс, не участвовал.

Upper Deck NHL Fastest Skater (забег на скорость)

1. Андрей Свечников («Каролина») – 13,699 секунды (в финале, в первом раунде – 13,757).

2. Кевин Фиала («Лос-Анджелес») – 14,114 (в финале, в первом раунде – 13,997).

3. Чендлер Стивенсон («Вегас») – 14,197.

4. Дилан Ларкин («Детройт») – 14,558.

5. Кэйл Макар («Колорадо») – 22,304 (из-за падения на последнем повороте).

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