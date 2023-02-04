Овечкин признался, что скрывает серьезность травм, чтобы запутать соперников

Я часто преуменьшаю свои травмы, говоря о них публично, потому что хочу, чтобы соперники гадали. Они не знают, травмирован ты или нет. Они все еще думают: «Окей, я должен быть осторожен, потому что он на льду и любит делать хиты», — приводит слова Александра Овечкина The Athletic.