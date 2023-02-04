Овечкин признался, что скрывает серьезность травм, чтобы запутать соперников

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что, скрывая свои травмы, пытается запутать соперника.
«Конечно, если проблема в твоем плече или спине, возможно, ты не сможешь поддерживать силовую игру, как любишь. Но ты можешь играть.
Я часто преуменьшаю свои травмы, говоря о них публично, потому что хочу, чтобы соперники гадали. Они не знают, травмирован ты или нет. Они все еще думают: «Окей, я должен быть осторожен, потому что он на льду и любит делать хиты», — приводит слова Александра Овечкина The Athletic.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила 37-летнему форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (894 шайбы).
Россиянин в последних двух матчах не сумел отметится результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Овечкин вместе с сыном и Сидни Кросби победили в конкурсе буллитов на Матче звезд.