Игрок "Вегаса" Стивенсон: кажется, что Овечкин сделан в лаборатории

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Reuters" Чандлер Стивенсон поделился мнением о форварде "Вашингтона" Александре Овечкине, передает Washington Post.
"Когда я играл с ним, я никогда не видел, чтобы его сбили с ног. Немного шокирует, какой он на самом деле большой. Это почти похоже на то, что он сделан в лаборатории", - сказал Стивенсон.
Напомним, что 3 февраля Овечкин и его сын Сергей сын приняли участие в Матче всех звезд НХЛ. Вместе с канадским нападающим "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби они победили в конкурсе на самый эффектный буллит. За свой бросок Кросби, Овечкин-старший, Овечкин-младший получили 40 баллов и заняли первое место. В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах.
За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола. Ранее Овечкин рассказал, что не является любимым хоккеистом своего сына Сергея.