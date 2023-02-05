Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Игрок "Вегаса" Стивенсон: кажется, что Овечкин сделан в лаборатории

Газета.Ruиещё 4

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Reuters" Чандлер Стивенсон поделился мнением о форварде "Вашингтона" Александре Овечкине, передает Washington Post.

Игрок "Вегаса" Стивенсон: кажется, что Овечкин сделан в лаборатории
Фото: ReutersReuters

"Когда я играл с ним, я никогда не видел, чтобы его сбили с ног. Немного шокирует, какой он на самом деле большой. Это почти похоже на то, что он сделан в лаборатории", - сказал Стивенсон.

Напомним, что 3 февраля Овечкин и его сын Сергей сын приняли участие в Матче всех звезд НХЛ. Вместе с канадским нападающим "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби они победили в конкурсе на самый эффектный буллит. За свой бросок Кросби, Овечкин-старший, Овечкин-младший получили 40 баллов и заняли первое место. В текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах.

За свою карьеру в НХЛ он забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Главной целью форварда является рекорд канадца Уэйна Гретцки. Он составляет 894 гола. Ранее Овечкин рассказал, что не является любимым хоккеистом своего сына Сергея.

Хоккей,Чандлер Стивенсон,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители