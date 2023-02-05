Быков эмоционально отреагировал на слова Гашека про россиян в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков эмоционально высказался о словах чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека касательно выступления россиян в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он ранее выступил против участия в мероприятии отечественных спортсменов из-за спецоперации.
"Доминик Гашек съехал с катушек! Видимо, ему часто шайбой в голову попадало. Не знает, как ему получше выпячиться. Привык мелькать в газетных вырезках и вдруг о нем забыли! Вот и напоминает, что есть такой персонаж … Ненормальный одним словом!", - передает слова Быкова Sport24.
Мероприятие проходило во Флориде на cтадионе "Пантерз". 3 февраля прошли конкурcы маcтерcтва, а 4 февраля состоялись матчи между командами дивизионов. Матч прошел на cтадионе "Флориды" второй раз в иcтории (ранее он был в 2003 году).
В турнире "3 на 3" сборных четырех дивизионов приняли участие девять российских хоккеистов. Это рекорд по количеству представленных отечественных спортсменов. Прежний рекорд был установлен в 1998 году, тогда участие принимали восемь россиян.
Ранее Кирилл Капризов рассказал, почему Матч звезд НХЛ — 2023 стал для него особенным.