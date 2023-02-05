Быков эмоционально отреагировал на слова Гашека про россиян в НХЛ

"Доминик Гашек съехал с катушек! Видимо, ему часто шайбой в голову попадало. Не знает, как ему получше выпячиться. Привык мелькать в газетных вырезках и вдруг о нем забыли! Вот и напоминает, что есть такой персонаж … Ненормальный одним словом!", - передает слова Быкова Sport24.