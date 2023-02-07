Такого кошмара с Василевским в НХЛ ещё не было. Сделал 42 сейва, но запустил целую авоську

«Тампа» бросила российского вратаря на растерзание и оказалась разгромлена принципиальным соперником.

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После победы в Матче звёзд НХЛ главные звёзды «Тампы» остались во Флориде, где им предстояло уже в рамках регулярки провести очередное дерби Солнечного штата с «пантерами».

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Положение команд в таблице нынче существенно отличается. «Тампа» далеко отпустила «Бостон» в Атлантическом дивизионе, но очень уверенно держится в топ-3 своей восьмёрки и уже потихоньку готовится ко встрече с «Торонто» в первом раунде плей-офф. «Флорида» же ведёт ожесточённую борьбу с целой группой клубов за попадание в зону «уайлд-кард» на Востоке. И пока «пантеры» находятся за пределами заветной восьмёрки.

Однако в сегодняшнем матче с «Тампой» именно «Флорида» выглядела более успешной командой. «Пантеры» на радость фанатам просто смели «молний» со своего пути, забив Андрею Василевскому семь голов!

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Это всего второй раз в карьере российского вратаря, когда он пропускает так много за одну игру – первый случился в феврале 2020-го в матче с «Аризоной» (3:7). Но сегодня для Василевского всё было несколько иначе. Он ведь совершил 42 (!) сейва, однако всё равно завершил матч с кошмарным показателем. Но печаль Василевского должны разделить с ним все игроки «Тампы», которые как будто забыли, как защищаться. Андрей «привёз» только один гол, когда ошибся на выходе и стал соавтором шайбы Стаала.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В остальном же его буквально расстреливали с близкого расстояния или спокойно подставляли клюшки на пятачке. Да, Василевский не совершал подвиги, но сегодня спасти «Тампу» от всех проблем вратарю было просто невозможно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Василевскому пришлось провести всю игру целиком по той причине, что уже завтра, 8 февраля, «Тампе» играть на своей площадке с «Сан-Хосе», и, очевидно, на эту встречу планируется появление в воротах Брайана Эллиотта. Сегодня канадец вышел бы на лёд только в случае травмы Василевского. «Флорида» одержала сверхуверенную победу 7:1. Сергей Бобровский в этой встрече вернулся в ворота «пантер» после двухнедельного отсутствия и выдал шикарный матч с 32 сейвами. Забить ему сумел только Никита Кучеров, отличившийся с передачи Михаила Сергачёва в начале второго периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.