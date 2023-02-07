Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
2 часа назад

«Флорида» — «Тампа» — 7:1, Андрей Василевский пропустил семь шайб в одной игре, видео ошибки Василевского

Чемпионат.comиещё 1

«Тампа» бросила российского вратаря на растерзание и оказалась разгромлена принципиальным соперником.

Такого кошмара с Василевским в НХЛ ещё не было. Сделал 42 сейва, но запустил целую авоську
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После победы в Матче звёзд НХЛ главные звёзды «Тампы» остались во Флориде, где им предстояло уже в рамках регулярки провести очередное дерби Солнечного штата с «пантерами».

Видео дня

Положение команд в таблице нынче существенно отличается. «Тампа» далеко отпустила «Бостон» в Атлантическом дивизионе, но очень уверенно держится в топ-3 своей восьмёрки и уже потихоньку готовится ко встрече с «Торонто» в первом раунде плей-офф. «Флорида» же ведёт ожесточённую борьбу с целой группой клубов за попадание в зону «уайлд-кард» на Востоке. И пока «пантеры» находятся за пределами заветной восьмёрки.

Однако в сегодняшнем матче с «Тампой» именно «Флорида» выглядела более успешной командой. «Пантеры» на радость фанатам просто смели «молний» со своего пути, забив Андрею Василевскому семь голов!

Чемпионат.ком

Это всего второй раз в карьере российского вратаря, когда он пропускает так много за одну игру – первый случился в феврале 2020-го в матче с «Аризоной» (3:7). Но сегодня для Василевского всё было несколько иначе. Он ведь совершил 42 (!) сейва, однако всё равно завершил матч с кошмарным показателем. Но печаль Василевского должны разделить с ним все игроки «Тампы», которые как будто забыли, как защищаться. Андрей «привёз» только один гол, когда ошибся на выходе и стал соавтором шайбы Стаала.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В остальном же его буквально расстреливали с близкого расстояния или спокойно подставляли клюшки на пятачке. Да, Василевский не совершал подвиги, но сегодня спасти «Тампу» от всех проблем вратарю было просто невозможно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Василевскому пришлось провести всю игру целиком по той причине, что уже завтра, 8 февраля, «Тампе» играть на своей площадке с «Сан-Хосе», и, очевидно, на эту встречу планируется появление в воротах Брайана Эллиотта. Сегодня канадец вышел бы на лёд только в случае травмы Василевского. «Флорида» одержала сверхуверенную победу 7:1. Сергей Бобровский в этой встрече вернулся в ворота «пантер» после двухнедельного отсутствия и выдал шикарный матч с 32 сейвами. Забить ему сумел только Никита Кучеров, отличившийся с передачи Михаила Сергачёва в начале второго периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В остальном Бобровский был безупречен и заработал третью звезду матча. Второй признали автора дубля Картера Вераге, ну а безоговорочно главным героем игры стал Мэттью Ткачук. Форвард, возненавидевший «Тампу» в тот самый момент, как оказался частью «Флориды», сегодня набрал 5 (2+3) очков.

Хоккей,Мэттью Ткачук,Михаил Сергачев,Брайан Эллиотт,Никита Кучеров,Сергей Бобровский,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители