Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Рашевским на два года

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский продлил контракт с клубом, сообщает пресс служба «бело голубых».Новое соглашение с 22 летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2025 года и носит односторонний характер.
В текущем сезоне Рашевский провел 59 матчей в регулярном чемпионате, набрал 30 (15+15) очков при показателе полезности «+14».
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 77 очками. Команда уже обеспечила себе выход в плей офф.
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