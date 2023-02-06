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1 час назад

Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Рашевским на два года

Матч ТВ

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский продлил контракт с клубом, сообщает пресс служба «бело голубых».Новое соглашение с 22 летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2025 года и носит односторонний характер.

Московское «Динамо» продлило контракт с хоккеистом Рашевским на два года
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В текущем сезоне Рашевский провел 59 матчей в регулярном чемпионате, набрал 30 (15+15) очков при показателе полезности «+14».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 77 очками. Команда уже обеспечила себе выход в плей офф.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Хоккей,Динамо,
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