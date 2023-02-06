Овечкин рассказал, что НХЛ запретила ему выступать в тонированном визоре после жалоб Бродо

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что НХЛ запретила ему играть в тонированном визоре после того, как на это обратил внимание вратарь Мартин Бродо.

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В начале карьеры Овечкин выходил на лед в коньках с желтыми шнурками и в тонированном визоре.

— Бродо начал плакать: «Я не вижу его глаза». О чем ты говоришь? В лиге сказали, что я не могу использовать этот визор. Это вы (вратари) всегда плачетесь, — приводит слова Овечкина washingtonhockeynow.com.

Бродо большую часть карьеры провел в «Нью Джерси Девилз».В ночь на 5 февраля Овечкин в составе команды Столичного дивизиона принял участие в Матче звезд НХЛ. Его команда уступила со счетом 6:10 сборной Атлантического дивизиона в полуфинале, россиянин набрал 3 очка (1+2).