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1 час назад

Овечкин рассказал, что НХЛ запретила ему выступать в тонированном визоре после жалоб Бродо

Матч ТВ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что НХЛ запретила ему играть в тонированном визоре после того, как на это обратил внимание вратарь Мартин Бродо.

Овечкин рассказал, что НХЛ запретила ему выступать в тонированном визоре после жалоб Бродо
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В начале карьеры Овечкин выходил на лед в коньках с желтыми шнурками и в тонированном визоре.

— Бродо начал плакать: «Я не вижу его глаза». О чем ты говоришь? В лиге сказали, что я не могу использовать этот визор. Это вы (вратари) всегда плачетесь, — приводит слова Овечкина washingtonhockeynow.com.

Бродо большую часть карьеры провел в «Нью Джерси Девилз».В ночь на 5 февраля Овечкин в составе команды Столичного дивизиона принял участие в Матче звезд НХЛ. Его команда уступила со счетом 6:10 сборной Атлантического дивизиона в полуфинале, россиянин набрал 3 очка (1+2).

Овечкину 37 лет, он идет вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 812 шайб. Российский форвард уступает только Уэйну Гретцки (894).

Хоккей,Мартин Бродо,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,
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