Тренер «Торонто»: если бы Могильного поймали, то посадили бы в тюрьму

«Без понятия, что было бы, если бы меня поймали при отъезде из Швеции в Канаду. Но в тюрьму бы меня не отправили, ничего такого. Мне уже было 19, никому ничего не должен. Могильный убегал ещё при «железном занавесе». Если бы его поймали, то, наверное, посадили бы в тюрьму. Он совершил дерзкий поступок. Я уезжал в 2000-м, всё уже было иначе», — сказал Антропов в американском подкасте Cam&Strick.