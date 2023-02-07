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1 час назад

«Миннесота» проиграла «Аризоне», Капризов достиг отметки в 60 очков в сезоне

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«Аризона Койотис» на своем льду выиграла у клуба «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Капризов достиг отметки в 60 очков в сезоне НХЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В составе гостей одну шайбу забросил Кирилл Капризов. Теперь в активе российского форварда 28 шайб и 32 голевые передачи в сезоне.

У победителей дубль на счету Джейкоба Чикрана, еще один гол забил Джек МакБэйн.

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Чикран, 29:26 (бол.), 49:35. МакБэйн, 53:17. — Капризов, 23:39. Бродин, 41:40.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Лундквист, 8:08. Хинтц, 27:35. — Силфверберг, 51:04 (бол.). Хенрик, 52:30.

Победный буллит: Сегин

Хоккей,Джейкоб Чикран,Кирилл Капризов,
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