Кросби попросил у Капризова клюшку

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов подарил свои клюшки игроку "Питтсбурга" Сидни Кросби и форварду "Эдмонтона" Коннору Макдэвиду после Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Капризов во вторник рассказал изданию The Athletic.
Матч звезд НХЛ прошел в ночь на воскресенье в Санрайзе (США, штат Флорида). Капризов выступал в составе сборной Центрального дивизиона, которая вышла в финал и проиграла команде Атлантического дивизиона со счетом 5:7.
"Ко мне в раздевалке подошел парень и сказал, что Сид просит у меня клюшку, - сказал Капризов. - Я переспросил - Сид Кросби? Не знаю, зачем ему понадобилась моя клюшка, я отдал ее этому парню и попросил в обмен клюшку Кросби, мне ее потом переслали. А через несколько минут еще один парень подошел и спросил, может ли Коннор получить мою клюшку? Отдал ее, потом получил клюшку Макдэвида. Большая честь".
В прошедшем Матче звезд приняло участие рекордное число россиян (9): Александр Овечкин ("Вашингтон"), Андрей Свечников ("Каролина"), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба - "Тампа"), Капризов и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").