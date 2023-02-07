Кросби попросил у Капризова клюшку

"Ко мне в раздевалке подошел парень и сказал, что Сид просит у меня клюшку, - сказал Капризов. - Я переспросил - Сид Кросби? Не знаю, зачем ему понадобилась моя клюшка, я отдал ее этому парню и попросил в обмен клюшку Кросби, мне ее потом переслали. А через несколько минут еще один парень подошел и спросил, может ли Коннор получить мою клюшку? Отдал ее, потом получил клюшку Макдэвида. Большая честь".