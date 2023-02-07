Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
54 минуты назад

Капризов рассказал, что подарил свои клюшки Кросби и Макдэвиду после Матча звезд НХЛ

ТАССиещё 1

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов подарил свои клюшки игроку "Питтсбурга" Сидни Кросби и форварду "Эдмонтона" Коннору Макдэвиду после Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Капризов во вторник рассказал изданию The Athletic.

Кросби попросил у Капризова клюшку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч звезд НХЛ прошел в ночь на воскресенье в Санрайзе (США, штат Флорида). Капризов выступал в составе сборной Центрального дивизиона, которая вышла в финал и проиграла команде Атлантического дивизиона со счетом 5:7.

"Ко мне в раздевалке подошел парень и сказал, что Сид просит у меня клюшку, - сказал Капризов. - Я переспросил - Сид Кросби? Не знаю, зачем ему понадобилась моя клюшка, я отдал ее этому парню и попросил в обмен клюшку Кросби, мне ее потом переслали. А через несколько минут еще один парень подошел и спросил, может ли Коннор получить мою клюшку? Отдал ее, потом получил клюшку Макдэвида. Большая честь".

В прошедшем Матче звезд приняло участие рекордное число россиян (9): Александр Овечкин ("Вашингтон"), Андрей Свечников ("Каролина"), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба - "Нью-Йорк Рейнджерс"), Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс"), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба - "Тампа"), Капризов и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис").

Хоккей,Андрей Свечников,Игорь Шестеркин,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Илья Сорокин,Владимир Тарасенко,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители