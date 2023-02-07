Верба и Лалонд устроили яркую драку в матче минского «Динамо» и «Спартака»

В эти минуты в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Спартак». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу готсей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На четвёртой минуте матча зрелищную драку устроили форвард гостей Марк Верба и канадский защитник хозяев Шон Лалонд.

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После эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.

Верба в текущем сезоне провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-1».