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1 час назад

Верба и Лалонд устроили яркую драку в матче минского «Динамо» и «Спартака»

Чемпионат.com

В эти минуты в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Спартак». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу готсей.

Верба и Лалонд устроили яркую драку в матче минского «Динамо» и «Спартака»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На четвёртой минуте матча зрелищную драку устроили форвард гостей Марк Верба и канадский защитник хозяев Шон Лалонд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После эпизода каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.

Верба в текущем сезоне провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «-1».

Шон Лалонд в 45 матчах регулярного сезона КХЛ за минчан забросил одну шайбу и отдал 13 результативных передач.

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