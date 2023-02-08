Кожевников резко высказался о комментаторе Шмурнове после его слов в адрес Овечкина

"Какой-то горе-комментатор постоянно атакует Овечкина и его историческую гонку за Гретцки. Все понимают, что этот товарищ не имеет никакого отношения к спорту и стране, поскольку просто свихнулся на политике. Таких сегодня очень много в Интернете - и не только в спорте. Но почему ему дают трибуну наши СМИ - не понятно", - приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.