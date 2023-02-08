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41 минуту назад

Кожевников резко высказался о комментаторе Шмурнове после его слов в адрес Овечкина

Газета.Ruиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал экс-комментатора "Матч ТВ" Александра Шмурнова за его слова о форварде "Вашингтон Кэпиталз" Александре Овечкине. Шмурнов ранее заявил, что не переносит хоккеиста и разговоров о его рекордах.

Кожевников резко высказался о комментаторе Шмурнове после его слов в адрес Овечкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Какой-то горе-комментатор постоянно атакует Овечкина и его историческую гонку за Гретцки. Все понимают, что этот товарищ не имеет никакого отношения к спорту и стране, поскольку просто свихнулся на политике. Таких сегодня очень много в Интернете - и не только в спорте. Но почему ему дают трибуну наши СМИ - не понятно", - приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на счету 37-летнего Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю. Рекорд принадлежит легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее Овечкин рассказал, почему ему пришлось выбрать силовую манеру игры в НХЛ.

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