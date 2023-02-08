Овечкин занял шестое место в рейтинге лучших игроков в НХЛ

Издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.
Первое место в списке занял легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки. Вторую позицию занял Марио Лемье, тройку лучших замкнул Бобби Орр. Четвертым стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Легендарный чех Яромир Ягр расположился на пятом месте. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь шестым по версии The Athletic.
Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал экс-комментатора «Матч ТВ» Александра Шмурнова за его слова об Александре Овечкине.