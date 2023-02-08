Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
10 минут назад

Овечкин занял шестое место в рейтинге лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Газета.Ruиещё 2

Издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

Овечкин занял шестое место в рейтинге лучших игроков в НХЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первое место в списке занял легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки. Вторую позицию занял Марио Лемье, тройку лучших замкнул Бобби Орр. Четвертым стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Легендарный чех Яромир Ягр расположился на пятом месте. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь шестым по версии The Athletic.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскритиковал экс-комментатора «Матч ТВ» Александра Шмурнова за его слова об Александре Овечкине.

Хоккей,Бобби Орр,Марио Лемье,Александр Шмурнов,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Александр Овечкин,Александр Кожевников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители