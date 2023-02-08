Овечкин занял шестое место в рейтинге лучших игроков в НХЛ

Первое место в списке занял легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки . Вторую позицию занял Марио Лемье , тройку лучших замкнул Бобби Орр . Четвертым стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Легендарный чех Яромир Ягр расположился на пятом месте. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь шестым по версии The Athletic.

Всего в текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 52 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.