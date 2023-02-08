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53 минуты назад

Словацкий тренер Гудачек нашел объяснение постоянным нападкам Гашека на Россию

Газета.Ru

Бывший легендарный вратарь хоккейной сборной Чехии Доминик Гашек регулярно делает громкие заявления в надежде попасть в парламент своей страны на грядущих выборах. Такого мнения придерживается словацкий вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек.

Словацкий тренер нашел объяснение постоянным нападкам Гашека на Россию
Фото: ТАССТАСС

Как напоминает Общественная служба новостей, прежде 58-летний олимпийской чемпион Гашек высказывал свое недовольство выступлением россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), критиковал допуск сына Александра Овечкина на Матч всех звезд и возмущался присутствием в жюри одного из конкурсов белорусской теннисистки Виктории Азаренко.

«Это все политика. Думаю, он просто хочет в парламент. Все его выступления – это попытка сделать политическую карьеру? Да», – процитировала газета «Известия» Гудачека.

Хоккей,Юлиус Гудачек,Виктория Азаренко,Доминик Гашек,Александр Овечкин,
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