Бывший легендарный вратарь хоккейной сборной Чехии Доминик Гашек регулярно делает громкие заявления в надежде попасть в парламент своей страны на грядущих выборах. Такого мнения придерживается словацкий вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек .

Как напоминает Общественная служба новостей, прежде 58-летний олимпийской чемпион Гашек высказывал свое недовольство выступлением россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), критиковал допуск сына Александра Овечкина на Матч всех звезд и возмущался присутствием в жюри одного из конкурсов белорусской теннисистки Виктории Азаренко.