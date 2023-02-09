В Чехии рассказали о желании видеть российских хоккеистов на ЧМ-2024

Глава Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик признался, что хотел бы видеть сборную России на чемпионате мира 2024 года. Об этом сообщает Sport.cz.

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Функционер признался, что российская команда — его любимые соперники, добавив, что он «чаще всего обыгрывал русских». Сами матчи против россиян Гадамчик назвал захватывающими, а сборную — качественной.

Вместе с тем глава федерации заявил, что сейчас нельзя ставить спорт выше ситуации на Украине.

«Я знаю, что российские спортсмены не виноваты, но они часть страны. Пока не кончится спецоперация вернуть россиян на международные соревнования нельзя», — подчеркнул он.