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26 минут назад

Нападающий «Металлурга» Кошелев обвиняется по двум статьям УК РФ

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Нападающему магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев грозит тюремное заключение. 27-летний россиянин обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса РФ.

Нападающий «Металлурга» Кошелев обвиняется по двум статьям УК РФ
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает Пруфы.ру, Кошелеву инкриминируют дачу взятки должностному лицу, а также дачу взятки должностному лицу в крупном размере(статья 291 часть 3 и часть 4, пункт б УК РФ). Отмечается, что заседание суда Ленинского района города было перенесено на 21 марта.

Примечательно, что Кошелев в телефонном разговоре с журналистами отказался как-либо комментировать данную ситуацию. Интересно, что обвинение Семёна может быть связано с делами о покупке военных билетов сразу несколькими хоккеистами КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ Семён Кошелев провёл в составе «Магнитки» 41 матчи стал автором 17 (9+8) очков по системе «гол+пас».

Хоккей,Семен Кошелев,Металлург,
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