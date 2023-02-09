Нападающий «Металлурга» Кошелев обвиняется по двум статьям УК РФ

Нападающему магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев грозит тюремное заключение. 27-летний россиянин обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса РФ.

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Как сообщает Пруфы.ру, Кошелеву инкриминируют дачу взятки должностному лицу, а также дачу взятки должностному лицу в крупном размере(статья 291 часть 3 и часть 4, пункт б УК РФ). Отмечается, что заседание суда Ленинского района города было перенесено на 21 марта.

Примечательно, что Кошелев в телефонном разговоре с журналистами отказался как-либо комментировать данную ситуацию. Интересно, что обвинение Семёна может быть связано с делами о покупке военных билетов сразу несколькими хоккеистами КХЛ.