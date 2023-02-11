Малкин назвал условие выхода на пенсию

Сколько очков я еще могу набрать? Это вы мне скажите. Догнать Гретцки, или как? Нет, у меня была пара серьезных травм, но двенадцать сотен — это хорошее число. Жизнь прекрасна. Не хочу думать о том, сколько еще наберу очков — могут быть травмы или еще что-то. Но я играю в классной команде. Возможно, я отыграю еще три года, наберу 1500 очков и уйду на пенсию. Сейчас я в порядке», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».