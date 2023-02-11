Малкин назвал условие выхода на пенсию

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своем достижении: он набрал 1200 очков в Национальной хоккейной лиге. Он не исключил, что сможет дойти до отметки, по крайней мере, в 1500 баллов.
«Не скажу, что это просто цифра — это много. Каждый год я стараюсь показывать свой максимум. Это большое число, и я буду продолжать. Надеюсь остаться здесь еще на три года. Сейчас я говорю об очках, но в последние два матча мы играли намного лучше. Отличная команда, много позитива и уверенности. Я уже забываю об этих очках и готовлюсь к завтрашнему матчу.
Сколько очков я еще могу набрать? Это вы мне скажите. Догнать Гретцки, или как? Нет, у меня была пара серьезных травм, но двенадцать сотен — это хорошее число. Жизнь прекрасна. Не хочу думать о том, сколько еще наберу очков — могут быть травмы или еще что-то. Но я играю в классной команде. Возможно, я отыграю еще три года, наберу 1500 очков и уйду на пенсию. Сейчас я в порядке», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».
Россиянин добрался до исторической отметки в матче с «Анахаймом». Он отметился двумя результативными передачами и помог своей команде победить со счетом 6:3.
Ранее сообщалось, что Малкин обошел Александра Овечкина по скорости достижения 1200 очков в НХЛ.