Щербак объяснил, почему убрал с шлема флаг РФ во время игры в Чехии

«Я должен быть осторожен, отвечая вам. Грустно видеть, что происходит на Украине. Никто в мире не хочет подобного, они не хотят, чтобы умирали люди. Мне хотелось хотя бы такой мелочью показать, что я с некоторыми вещами не согласен и не поддерживаю. Но я не люблю говорить о политике, я хочу сосредоточиться на хоккее и показать свою лучшую игру.