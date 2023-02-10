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1 час назад

Хоккеист Щербак рассказал о проблемах с продлением рабочей визы в Чехии

Елена Прошина

Российский форвард хоккейного клуба «Слован» Никита Щербак рассказал о возникших в прошлом сезоне проблемах с продлением рабочей визы в Чехии.

Щербак рассказал о проблемах с продлением рабочей визы в Чехии
Фото: сайт НХЛсайт НХЛ

По словам спортсмена, он выступал за клуб «Маунтфилд» из города Градец-Кралове до сентября 2022 года и не смог продлить контракт из-за возникших проблем с продлением рабочей визы.

«Моя виза в Чехии не была продлена. Я не знаю, какие именно правила есть в стране для российских граждан в этом вопросе. Ничего не получилось сделать, я думаю, что это несправедливо в какой-то степени. Это политика», – рассказал он.

Щербак также добавил, что не играл 4 месяца из-за травмы. По его мнению, чтобы вернуться в форму, может потребоваться несколько игр, но спортсмен уверен, что всё будет в порядке.

«Я работал в Словакии в прошлом году, знаю, в каком стиле и на каких скоростях здесь играют. Я тренировался, я в хорошей форме», – добавил он.

Ранее хоккеист из Чехии Пастрняк удалил совместное фото с Овечкиным.

Хоккей,Никита Щербак,Слован,
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