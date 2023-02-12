Стал известен победитель матча между "Вашингтоном" и "Бостоном"

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде встречался с "Бостон Брюинз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой "столичных" со счетом 2:1.

Фото: USA TODAY Sports USA TODAY Sports

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Никлас Бекстрем и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов оформил результативную передачу. Форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. У "Бостона" единственный гол на счету Ника Фолиньо. Таким образом, "Кэпиталз" одержал третью победу за последние четыре матча. "Бостон" потерпел четвертое поражение за последние пять игр.

В следующем матче "Вашингтон" встретится с "Сан-Хосе Шаркс", а "Бостон" проведет матч с "Даллас Старз". Матчи пройдут 12 и 15 февраля соответственно.