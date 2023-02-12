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53 минуты назад

"Вашингтон" обыграл на выезде "Бостон" в матче НХЛ благодаря передаче Орлова

Газета.Ru

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде встречался с "Бостон Брюинз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась победой "столичных" со счетом 2:1.

Стал известен победитель матча между "Вашингтоном" и "Бостоном"
Фото: USA TODAY SportsUSA TODAY Sports

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Никлас Бекстрем и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов оформил результативную передачу. Форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. У "Бостона" единственный гол на счету Ника Фолиньо. Таким образом, "Кэпиталз" одержал третью победу за последние четыре матча. "Бостон" потерпел четвертое поражение за последние пять игр.

В следующем матче "Вашингтон" встретится с "Сан-Хосе Шаркс", а "Бостон" проведет матч с "Даллас Старз". Матчи пройдут 12 и 15 февраля соответственно.

Ранее сообщалось, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде одержала победу над "Даллас Старз" благодаря 28 сейвам Андрея Василевского и ассисту Никиты Кучерова. Встреча в Далласе завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу "молний".

Хоккей,Ника Фолиньо,Никита Кучеров,Евгений Кузнецов,Александр Овечкин,Дмитрий Орлов,Андрей Василевский,
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