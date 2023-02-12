Панарин и Кемпе сегодня оформили историческое достижение в НХЛ

Завершился очередной игровой день в НХЛ, который стал историческим. Впервые в истории лиги в один день два хоккеиста оформили по покеру, причём один из них включал в себя натуральный хет-трик, т.е. шайбы были заброшены подряд, сообщает Opta Stats.

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В матче с «Каролиной» российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу.

В матче с «Питтсбургом» нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе забросил четыре шайбы. В протоколе матча три шайбы идут подряд одна за другой, что называется натуральным хет-триком. Форвард забросил все четыре шайбы в матче подряд.