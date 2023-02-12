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24 минуты назад

Овечкин блокировал ногой бросок игрока «Бостона» и медленно покинул лёд

Чемпионат.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил неприятный удар в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». К этому моменту счёт был 2:1 в пользу «столичных». После этого эпизода 37-летний капитан «Вашингтон» медленно покинул лёд.

Овечкин блокировал ногой бросок игрока «Бостона» и медленно покинул лёд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Овечкин заблокировал бросок Макэвоя ступнёй/лодыжкой», — написал журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере». «Овечкин медленно уходит после этой смены. Блокировал шайбу ногой», — дополнила журналистка Сэмми Сильбер.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 1:2.

Хоккей,Том Гулитти,Александр Овечкин,
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