Овечкин блокировал ногой бросок игрока «Бостона» и медленно покинул лёд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил неприятный удар в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». К этому моменту счёт был 2:1 в пользу «столичных». После этого эпизода 37-летний капитан «Вашингтон» медленно покинул лёд.