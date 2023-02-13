Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

27-летний защитник «Барыса» выбыл до конца сезона

Чемпионат.comиещё 2

Защитник «Барыса» Юрий Сергиенко больше не поможет команде в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт астанинского клуба.

27-летний защитник «Барыса» выбыл до конца сезона
Фото: HCBARYS.KZHCBARYS.KZ

Игрок обороны получил повреждение в выездном матче с «Ак Барсом» (1:2) 1 февраля и после прохождения медицинского обследования был переведён в список травмированных игроков. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Сергиенко сыграл 29 матчей и набрал 4 (1+3) балла за результативность.

Уроженец Усть-Каменогорска провёл в Континентальной хоккейной лиги 302 матча, в которых забросил 16 шайб и отдал 42 результативные передачи.

Также, в списке травмированных остаётся форвард казахстанцев Дмитрий Гурков.

В следующем матче «Барыс» примет на своём льду санкт-петербургский СКА сегодня, 13 февраля. Начало матча — в 16:30 мск.

Хоккей,Дмитрий Гурков,Юрий Сергиенко,СКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители