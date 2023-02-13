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34 минуты назад

Лукашенко и его сын забросили по шайбе в товарищеском матче против сборной Гродненской области

Газета.Ruиещё 1

Команда президента республики Беларусь Александра Лукашенко в товарищеском поединке одержала крупную победу над хоккеистами из Гродненской области. Об этом сообщает Sputnik.

Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Гродненской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла 11 февраля на "Олимпик-Арене" в Минске в рамках XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба и завершилась победой президентской команды с разгромным счетом 8:1.

Александр Лукашенко и его сын Николай смогли отличиться по разу. Этот успех позволил президентской сборной набрать девять очков и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. Следом за ней идет сборная Минской области, в активе которой шесть очков. Добавим, что команда белорусского президента выигрывала любительский 13 раз.

Ранее сообщалось, что хоккеист "Динамо-Алтай" Егор Стронов потерял почку после столкновения в матче с ЦСК ВВС.

Хоккей,Александр Лукашенко,
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