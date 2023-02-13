Российский хоккеист рассказал о зарплатах в чемпионате Швейцарии

Российский хоккеист Александр Яковенко, выступающий за швейцарский «Биль», рассказал об уровне зарплат в местном чемпионате. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, хоккеисты рискуют здоровьем, но получают чуть больше тех, кто работает в Швейцарии на обычной работе. Яковенко отметил, что цены в стране выше, чем в России.

Игрок также прокомментировал информацию, согласно которой игроки швейцарской лиги зарабатывают 200-300 тысяч долларов в год.

«Никто, конечно, не рассказывает, сколько получает. Но где-то, наверное, так. Близко к правде. Могу говорить про себя: моя зарплата примерно в этом диапазоне», — сказал Яковенко.