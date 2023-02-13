Проваливающие сезон суперзвезды и немало русских. Каких сделок ждать от дедлайна НХЛ?

Ценность для клубов представляют не только звёздные вингеры, но и недорогие бойцы для нижних звеньев.

Фото: NHL.COM/РИА НОВОСТИ NHL.COM/РИА НОВОСТИ

Хотя дедлайн переходов НХЛ уже через месяц, далеко не все генменеджеры хотят, словно нерадивые студенты, оставлять оформление переходов на последний день или даже час трансферного окна. Уже состоялись два крупных обмена — Бо Хорват и Владимир Тарасенко усилили клубы из Нью-Йорка и уже успели завоевать любовь болельщиков. Тем не менее 90% громких имён остаётся на рынке — расскажем, каких обменов стоит ждать в ближайший месяц

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Опытные игроки на минималке

В условиях «плоского» потолка зарплат, который давно не рос из-за финансовых проблем, вызванных пандемией, небольшой кэпхит на обмене особенно ценен. Год назад «Тампа» вывалила два пика первого раунда и двух игроков за Брэндона Хагеля не только из-за его хоккейных умений и сравнительно молодого возраста, но и из-за контракта в $ 1,5 млн. Даже с учётом того, что потолок в НХЛ накопительный, у многих команд под потолком зарплат остаётся очень мало средств.

Это повышает ценность ветеранов на низких контрактах. Например, несколько команд лиги интересуются защитником «Ванкувера» Люком Шенном: у него 915 игр в НХЛ, более трёх тысяч силовых приёмов, два чемпионства с «Тампой» и скромные $ 850 тысяч зарплаты. Другой такой вариант — почти двухметровый центр Ник Бьюгстад, который долго страдал от травм, но снова обрёл себя в «Аризоне», где стал основным игроком меньшинства. С кэпхитом в $ 900 тысяч Ник усилит почти любое третье звено.

Наши парни

Примерно две недели назад мы изучали варианты обмена русских игроков. Тарасенко клуб сменил, цена на Дениса Гурьянова невысока, а это значит, что основным вариантом остаётся Владислав Гавриков. Клуб надеется продлить с ним контракт, но всё-таки готов рассмотреть и варианты обмена: говорят, цена на защитника может составить пики первого и третьего раундов. В числе претендентов остаются те же клубы, что и упоминались ранее, — «Торонто» и «Эдмонтон».

А вот уже после написания статьи на рынок, как сообщается, вышел Иван Барбашёв. Прошлый сезон был для форварда прорывным — а контрактный год для русского центра, как и для всей команды, проходит хуже ожидаемого. Тем не менее Ивана, который провёл чемпионский год «Блюз» в знаменитом четвёртом звене с Сундквистом и Стееном, ценят за надёжность и стабильность. Некоторые журналисты предполагают, что он может стать для команд тем, кем стал в прошлом плей-офф Арттури Лехконен для «Колорадо».

Йон Клингберг, «Анахайм»

Летом шведский защитник с большими запросами не смог найти себе долгосрочный контракт из-за того, что в лиге банально не было команд с достаточным пространством под потолком. Одногодичный контракт в Калифорнии казался выигрышным решением для всех: «Дакс» получали бесплатно опытного защитника-ментора, которого могли бы потом выгодно продать, а Йон в теории — почти безлимитное большинство и возможность прокачать статистику перед новым выходом на рынок свободных агентов.

Однако сезон «Анахайма» оказался катастрофой, не самая плохая по именам оборона работает просто чудовищно, а сам швед даже в клубе уступает Кэму Фаулеру и по игровому времени, и по набранным очкам. 20 очков в 45 матчах и худшие в клубе «-26» — крайне печальный показатель. Тем не менее старые заслуги в «Далласе» наверняка не забыты менеджерами, и поэтому «утки» всё равно будут просить пик первого раунда и что-то ещё.

Джонатан Тэйвз, «Чикаго»

Один из лучших оборонительных форвардов декады проводит один из грустнейших своих сезонов по очковой статистике (28 очков в 46 играх, «-24»), но в НХЛ обладателя «Селке» ценят не за это. «Кубковость» капитана «ястребов» известна всем в лиге, в 34 года он показывает лучший в карьере процент выигранных вбрасываний (63,3%). Это человек, которого с уверенностью можно выпускать в самые ключевые моменты: меньшинство, игра как «6 на 5», так и «5 на 6».

Сложность для обмена представляет кэпхит форварда: даже с максимальным удержанием в 50% выходит $ 5,25 млн. Возможно, здесь сработает схема, по которой «Тампа» приняла Дэвида Савара в 2021-м: «Коламбус» тогда обменял защитника в «Детройт» с удержанием половины зарплаты, и уже оттуда (тоже с удержанием) защитник ушёл в «Лайтнинг». Самым очевидным претендентом на форварда могло бы быть «Колорадо», где есть и деньги под потолком, и явная нехватка сильного второго центра: как пишут инсайдеры, «лавины» действительно заинтересованы.

Райан О’Райлли, «Сент-Луис»

Когда-то бородатый центр считался дестабилизирующим элементом в раздевалке, но разрушил все эти сомнения после первого же сезона в «Блюз», где стал чемпионом. И сейчас О’Райлли — один из лучших двусторонних игроков лиги, который даёт не только шикарный процент на точке и самоотверженность, но и креативность а атаке. РОР выглядит идеальным вариантом для долгого кубкового похода.

Кроме того, из-за провального сезона (17 очков в 38 играх и «-27») цена на форварда может быть ниже рынка. «Бостон» пару лет назад удачно урвал Тейлора Холла, который в «Баффало» демонстрировал схожую статистику (19 баллов за 37 игр и «-21»): ценой были второй раунд и не проходящий сейчас в основу «Сэйбрз» Бьорк. Однако в «Сент-Луисе» до сих пор не отказались от возможности переподписания своего капитана — сценарий тут до конца не ясен.

Джейкоб Чикран, «Аризона»

Есть у революции начало, нет у революции конца. «Аризона» так застряла в состоянии перманентной перестройки, что уход её основного защитника сейчас видится делом неизбежным: Хотя Джейкобу только 24, для защитника ещё юность, ему явно надоели бесконечные пертурбации «койотов»: сейчас обмен Джейкоба видится почти неизбежным, он попал в запас, чтобы избежать травм перед возможным трейдом.

Из-за контракта, который видится кражей по нынешним временам (ещё два сезона по $ 4,6 млн) «Аризона» гнёт огромную цену на защитника-универсала, который играет по 20 минут за матч в равных составах против лидеров соперника и может разгонять атаки. «Койоты» хотят за защитника пик первого раунда и двух топовых юниоров. Такие высокие хотелки «Аризоны» могут отложить обмен до лета: говорят, Чикраном активно интересуется «Лос-Анджелес», где есть немало молодёжи и большие проблемы с обороной.

Патрик Кейн, «Чикаго»

Об американце мы писали совсем недавно: как и прогнозировалось, в «Рейнджерс» он не перешёл, там предпочли ему Тарасенко. Однако сам обмен в целом может затруднить неясность с бедром форварда, который должен будет лечь на операцию летом: никто не хочет платить огромную цену за человека, который, возможно, не сыграет в плей-офф.

Тимо Майер, «Сан-Хосе»

У «акул» для обмена есть не только Эрик Карлссон. Хотя швейцарскому форварду только 26, логично будет получить за него максимальную цену сейчас: его контракт истекает летом. Несмотря на кэпхит в $ 6 млн, чистая зарплата швейцарца в этом году — $ 10 млн, и на этой отметке стоит и его квалификационное предложение. Команде, которая года три-четыре будет перестраиваться, нет смысла переплачивать за вингера. Охотников за набирающим очко за игру Тимо, которые получат не только форварда под этот плей-офф, но и права на семь лет, предостаточно.