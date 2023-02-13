Кузнецов высказался о поражении от одного из аутсайдеров НХЛ

«Я не хочу никого винить в этом… бывают такие матчи, когда всё идёт не так. Иногда мы можем изменить ситуацию, но в этот раз этого просто не произошло. Мы обязательно извлечём из этого урок», — приводит слова Кузнецова Washington Hockeu Now.