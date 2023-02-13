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38 минут назад

«Не хочу никого винить». Кузнецов высказался о поражении от одного из аутсайдеров НХЛ

Чемпионат.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями после поражения во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». «Столичные», проводившие второй матч за два дня, потерпели поражение со счётом 1:4.

Кузнецов высказался о поражении от одного из аутсайдеров НХЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не хочу никого винить в этом… бывают такие матчи, когда всё идёт не так. Иногда мы можем изменить ситуацию, но в этот раз этого просто не произошло. Мы обязательно извлечём из этого урок», — приводит слова Кузнецова Washington Hockeu Now.

Отметим, что российский форвард забросил единственную шайбу в составе «Вашингтона». В нынешнем сезоне НХЛ Кузнецов принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и сделал 36 результативных передач.

«Сан-Хосе» занимает 28-е из 32 мест в сводной таблице НХЛ.

Хоккей,Евгений Кузнецов,
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