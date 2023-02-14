«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).