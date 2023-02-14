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43 минуты назад

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Адмирал»

Чемпионат.com

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Адмирал»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На третьей минуте Илья Сафонов вывел казанцев вперёд. На 26-й минуте Артём Лукоянов, забросив в меньшинстве с передачи Никиты Дыняка, удвоил преимущество гостей. На 33-й минуте Александр Шевченко отыграл один гол. На 37-й минуте Артём Галимов с передачи Артёма Лукоянова забросил третью шайбу. На 54-й минуте Рудольф Червены сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» и «Ак Барс» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 16 февраля.

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