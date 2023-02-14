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1 час назад

Бывший президент Международной федерации хоккея стал владельцем бизнеса в России

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Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF), швейцарец Рене Фазель стал владельцем бизнеса в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экс-президент Международной федерации хоккея стал владельцем бизнеса в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, Фазель стал основным собственником крупного российского производителя яблок «Алма Холдинг». По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе 73-летнему швейцарцу перешла доля в размере 54 процентов компании. Отмечается, что при этом он стал гражданином России.

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«Алма Холдинг» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии. Компания находится в Краснодарском крае.

В марте 2022 года Фазеля захотели лишить должности почетного президента IIHF из-за связей с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Отмечалось, что функционер не приедет на чемпионат мира 2023 года.

Фазель занимал должность главы IIHF с 1994-го по 2021-й. Также он является членом исполкома Международного олимпийского комитета.

Хоккей,Рене Фазель,
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