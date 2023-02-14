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1 час назад

Источник: Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца — Михаила

Чемпионат.com

«Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву, у его отца Михаила проблемы со здоровьем.

Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду. Он пропустит ближайший матч с «Каролиной Харрикейнз» (в ночь на 15 февраля в 3:00 мск), а также игру на открытом воздухе с «ураганами» в воскресенье, 19 февраля.

Овечкин покинул расположение «Вашингтона»

Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).

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