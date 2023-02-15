Владелец «Вашингтона» поддержал Овечкина, у которого умер отец

Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выразил соболезнования капитану команды Александру Овечкину, у которого скончался отец, Михаил Овечкин. Он умер на 72-м году жизни, о смерти сообщил сам Александр Овечкин.
Ранее Овечкин покинул расположение команды и отправился в Россию. Сообщалось, что его отъезд связан с проблемами со здоровьем у близкого родственника.
«Мы все уважаем и любим Александра Овечкина, а он любит клуб, горд и наших болельщиков. Александр любил своего отца Михаила как любит маму Татьяну.
Нам будет не хватать Михаила. Он — отличный мужчина и папа. Мы все поддерживаем семью Овечкиных», — написал бизнесмен в соцсетях.