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1 час назад

32 сейва Сорокина не позволили «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

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«Оттава» одержала шестую победу в семи последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ она в серии буллитов обыграла «Айлендерс» со счётом 3:2.

32 сейва Сорокина не позволили «Айлендерс» обыграть «Оттаву»
Фото: Elite Sports NYElite Sports NY

В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук и Тим Штюцле, бросок которого принёс победу канадской команде в серии буллитов. Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.

У «Айлендерс» забивали Райан Пулок и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 32 броска из 34. На его счету 17 побед в 41 матче текущего сезона при пяти «сухарях».

В другом матче «Нью-Джерси» обыграл «Коламбус» со счётом 3:2. Один гол в составе «дьяволов» забил белорус Егор Шарангович, который отличился 12-й раз в сезоне.

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