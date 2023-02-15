32 сейва Сорокина не позволили «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

«Оттава» одержала шестую победу в семи последних матчах. В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ она в серии буллитов обыграла «Айлендерс» со счётом 3:2.

Фото: Elite Sports NY Elite Sports NY

В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук и Тим Штюцле, бросок которого принёс победу канадской команде в серии буллитов. Российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.

У «Айлендерс» забивали Райан Пулок и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 32 броска из 34. На его счету 17 побед в 41 матче текущего сезона при пяти «сухарях».