Овечкина в «Вашингтоне» заменил неизвестный американец. И сразу выдал шикарный матч

Правда, звёздный час Джо Снивли не помог «Кэпиталз» в игре с одним из лидеров сезона НХЛ.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Отъезд Александра Овечкина из расположения «Вашингтона» стал полной неожиданностью практически для всех. Известно, что во время утренней раскатки Ови встретился с командой, которую ему пришлось покинуть на неопределённый срок. Тут остаётся только пожелать здоровья отцу Александра, Михаилу Викторовичу Овечкину, и выразить надежду, что всё обойдётся. Ну а «Вашингтон», вне всяких сомнений, на текущем этапе сезона обойдётся без своего лидера. Возможно, эта ситуация сделает «Кэпиталз» даже сильнее.

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В составе «столичных» на ближайшую игру с «Каролиной» Овечкина заменил 27-летний американец Джо Снивли, срочно поднятый по такому поводу из клуба АХЛ «Херши». Форвард занял место на левом фланге третьей тройки нападения Снивли – Дилан Строум – Ти Джей Оши. И надо же такому случиться, что именно Снивли стал лучшим игроком «Вашингтона» в домашнем матче с «ураганами».

В концовке первого периода он в контратаке удобным и своевременным пасом нашёл Оши на пятачке. Второй ассист в этом эпизоде благодаря удачному рикошету заработал Дмитрий Орлов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На 27-й минуте Снивли в похожей ситуации самостоятельно разобрался с Фредериком Андерсеном, забив первый гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кто такой этот Снивли? Своего рода проспект «Вашингтона», правда, недрафтованный. Выпускник Йельского университета после четырёх сезонов в NCAA оказался в системе «Кэпиталз», пару лет безвылазно провёл в АХЛ, а в прошлом сезоне стал периодически выступать за «Вашингтон». Так, в чемпионате-2021/2022 Снивли набрал вполне приличные 7 (4+3) очков в 12 играх за «Кэпиталз», а в текущем сезоне до сегодняшнего дня у него была одна голевая передача в шести встречах.

В игре с «Каролиной» Снивли набрал 1+1 и был заслуженно признан второй звездой встречи, однако это не лучший матч в карьере американца. В прошлом сезоне он набрал 3 (2+1) очка в гостевой игре с «Монреалем». Вероятно, Джо продолжит играть за «Кэпиталз», пока Овечкин решает личные проблемы. Ну а сегодня его прыть «Вашингтону» всё-таки ничем не помогла. Обе шайбы, организованные Снивли, были лишь ответами на голы «Каролины», а вот в третий раз равнять цифры матча не удалось ни ему, ни кому бы то ни было другому в составе хозяев. Победный гол «Каролина» забила в середине второго периода — отличился Стефан Ноэсен, подставивший клюшку под бросок Брэди Шея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, в третьем периоде «Вашингтон» всё-таки запихал третью шайбу за спину Андерсену, но помеха датскому голкиперу на пятачке была довольно очевидной, и арбитры в итоге отменили взятие ворот.