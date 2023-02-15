В «Вашингтоне» обратились к уехавшему в Москву Овечкину

Американский бизнесмен и владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выразил поддержку российскому нападающему команды Александру Овечкину и его семье.

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14 февраля генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан сообщил, что 37-летний россиянин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. Позже стало известно, что Овечкин отправился в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца.

«Мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных. Наши болельщики, организация и группа владельцев выражают Алексу всю нашу поддержку», – написал Леонсис в соцсетях.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.