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1 час назад

Владелец «Вашингтона» обратился с поддержкой к уехавшему в Москву Овечкину

Газета.Ruиещё 2

Американский бизнесмен и владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис выразил поддержку российскому нападающему команды Александру Овечкину и его семье.

В «Вашингтоне» обратились к уехавшему в Москву Овечкину
Фото: ТАССТАСС

14 февраля генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан сообщил, что 37-летний россиянин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека. Позже стало известно, что Овечкин отправился в Москву из-за проблем со здоровьем у его отца.

«Мысли, молитвы и любовь всей семье Овечкиных. Наши болельщики, организация и группа владельцев выражают Алексу всю нашу поддержку», – написал Леонсис в соцсетях.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 32 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи в 54 матчах. За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 812 шайб и занимает второе место в списке снайперов за всю историю.

Овечкин покинул расположение «Вашингтона»

24 декабря россиянин в матче против «Виннипега» оформил дубль и отметился результативной передачей. Именно вторая шайба позволила форварду превзойти рекорд Горди Хоу и выйти на чистое второе место в списке снайперов за всю историю лиги. Лидирует Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы.

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