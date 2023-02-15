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1 час назад

Малкин отреагировал на новость о смерти отца Александра Овечкина

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил поддержку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после новости о смерти его отца — Михаила.

Малкин отреагировал на новость о смерти отца Овечкина
Фото:  NHL.COM NHL.COM

Малкин в своей социальной сети выложил картинку с подписью «Ови, с тобой».

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Сегодня стало известно, что Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Матч с «Каролиной» «Кэпиталз» провели без своего капитана и уступили со счётом 2:3. Как стало известно ранее, Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Александр Овечкин вылетел в Россию сегодня утром по американскому времени.

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