«В прошлые годы «Спартак» был разочарованием, сейчас намечается полноценный провал»

«Честно говоря, и в прошлые годы, с трудом попадая в первый раунд, «Спартак» всё равно был, скорее, разочарованием. А сейчас намечается уже полноценный провал. В структуре клуба не видно сильных личностей, которые могли бы всё выстроить. Здесь для меня показатель — наш, «динамовец», Алексей Жамнов. Это в нынешнем сезоне он немного в тени, а раньше много лет отвечал за кадровую политику «Спартака». Он имел много возможностей встать за тренерский штурвал и стать, если хотите, красно-белой версией Игоря Ларионова в «Торпедо». Для меня это странная ситуация, когда в общем-то ещё молодой специалист не проявлял особых амбиций тренировать набранных им же игроков и предпочитал быть, скорее, серым кардиналом. И эта ситуация говорит о какой-то внутренней безнадёге в клубе, которая наблюдается н