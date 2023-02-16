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2 часа назад

Артемий Панарин забросил свою 204-ю шайбу в карьере в НХЛ

Газета.Ruиещё 11

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувер Кэнакс". Панарин забил гол на восьмой минуте.

Артемий Панарин забил свой 204-й гол в НХЛ
Фото: Bruce Bennett/APBruce Bennett/AP

Эта шайба стала для него уже 204-й в НХЛ. Он также отдал 425 результативных пасов в 562 играх за карьеру. В настоящий момент в матче идет первый период. Счет - 3:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

В сезоне-2022/23 Панарин забросил 13 шайб и оформил 42 голевые передачи, заработав коэффициент полезности "-3". "Нью-Йорк Рейнджерс" подошел ко встрече с "Ванкувером", имея на своем счету пятиматчевую беспроигрышную серию. Канадская команда, напротив, не может одержать победу уже на протяжении двух игр. Панарин перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс" из "Коламбус Блю Джекетс" летом 2019 года.

Ранее генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в том, что, разрешив легионерам приостанавливать контракты, она ведет клубы с Украины к банкротству. 21 июня прошлого года ФИФА опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры получат право приостанавливать действие своих контрактов с российским и украинскими клубами до 30 июня 2023 года.

Хоккей,Сергей Палкин,Артемий Панарин,
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