Артемий Панарин забил свой 204-й гол в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ванкувер Кэнакс". Панарин забил гол на восьмой минуте.

Фото: Bruce Bennett/AP Bruce Bennett/AP

Эта шайба стала для него уже 204-й в НХЛ. Он также отдал 425 результативных пасов в 562 играх за карьеру. В настоящий момент в матче идет первый период. Счет - 3:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

В сезоне-2022/23 Панарин забросил 13 шайб и оформил 42 голевые передачи, заработав коэффициент полезности "-3". "Нью-Йорк Рейнджерс" подошел ко встрече с "Ванкувером", имея на своем счету пятиматчевую беспроигрышную серию. Канадская команда, напротив, не может одержать победу уже на протяжении двух игр. Панарин перешел в "Нью-Йорк Рейнджерс" из "Коламбус Блю Джекетс" летом 2019 года.