Челябинский «Трактор» показал форму, посвященную 10-летию падения метеорита

«Трактор» представил форму, посвященную 10-летию падения метеорита в Челябинской области.
На груди вместо логотипа клуба изображен метеорит. Также на воротнике джерси есть надпись «Приземляйся в Челябинск!»
Сегодня, 16 февраля, команда сыграет с «Сочи».
«Десять лет назад вспышка озарила небо над Челябинской областью – и множество людей стало свидетелями последних мгновений паден
Сегодня на лед черно-белые выйдут в акцентной форме, приуроченной к знаковому событию.
Следуй за метеоритом», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.