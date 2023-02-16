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1 час назад

«Трактор» показал форму с надписью «Приземляйся в Челябинск», посвященную 10-летию падения метеорита

Sports.ru

«Трактор» представил форму, посвященную 10-летию падения метеорита в Челябинской области.

Челябинский «Трактор» показал форму, посвященную 10-летию падения метеорита
Фото: Sports.ruSports.ru

На груди вместо логотипа клуба изображен метеорит. Также на воротнике джерси есть надпись «Приземляйся в Челябинск!»

Сегодня, 16 февраля, команда сыграет с «Сочи».

Соцсети

«Десять лет назад вспышка озарила небо над Челябинской областью – и множество людей стало свидетелями последних мгновений паден

Сегодня на лед черно-белые выйдут в акцентной форме, приуроченной к знаковому событию.

Следуй за метеоритом», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Хоккей,ХК Трактор,
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