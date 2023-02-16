Заместитель комиссионера НХЛ отметил вклад отца Овечкина в развитие сына

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.
«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности.
Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это время», — приводит слова Дэйли ТАСС.
Напомним, что 14 февраля стало известно, что Овечкин отправился в Москву из-за проблем со здоровьем у отца. СМИ сообщали о том, что 71-летний Михаил Овечкин был доставлен в одну из столичных больниц в связи с обострением хронического заболевания, связанного с сердцем.
15 февраля Александр Овечкин опубликовал в социальных сетях пост о том, что его отец скончался.