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1 час назад

Заместитель комиссионера НХЛ Дэйли отметил вклад отца Овечкина в развитие сына

Газета.Ru

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Овечкина, отца нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

Заместитель комиссионера НХЛ отметил вклад отца Овечкина в развитие сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности.

Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это время», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, что 14 февраля стало известно, что Овечкин отправился в Москву из-за проблем со здоровьем у отца. СМИ сообщали о том, что 71-летний Михаил Овечкин был доставлен в одну из столичных больниц в связи с обострением хронического заболевания, связанного с сердцем.

15 февраля Александр Овечкин опубликовал в социальных сетях пост о том, что его отец скончался.

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