Сын российского тренера — худший в НХЛ по показателю полезности

Швейцарский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв, сын российского хоккеиста и тренера Константина Курашёва, после 53 матчей регулярного чемпионата имеет худший показатель полезности в НХЛ — «-30».

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В 53 матчах сезона на счету нападающего «Чикаго» восемь шайб и 14 результативных передач. Второй в списке игроков лиги с худшим показателем полезности — одноклубник Курашёва Патрик Кейн (-29»).

23-летний Курашёв имеет гражданство России, с 2016 года он играет за сборные Швейцарии разных возрастов, за основную команду дебютировал на чемпионате мира 2019 года.