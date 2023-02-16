Нападающий "Вашингтона" рассказал о близости Овечкина со своим покойным отцом

«Все это знают — если вам повезло, что у вас есть отец, который помогает расти — между ними есть связь благодаря хоккею… и ее невозможно описать. Ови всегда был невероятным парнем, и его отец тоже был таким. Мама тоже была важной частью этого, но отец Ови был рядом с ним — он был ближе к Алексу», — сказал Уилсон.