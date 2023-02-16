Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Нападающий "Вашингтона" Уилсон рассказал о близости Овечкина со своим покойным отцом

Газета.Ru

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о покойном Михаиле Овечкине, отце капитана столичной команды Александра Овечкина. Его слова передает The Athletic.

Нападающий "Вашингтона" рассказал о близости Овечкина со своим покойным отцом
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Все это знают — если вам повезло, что у вас есть отец, который помогает расти — между ними есть связь благодаря хоккею… и ее невозможно описать. Ови всегда был невероятным парнем, и его отец тоже был таким. Мама тоже была важной частью этого, но отец Ови был рядом с ним — он был ближе к Алексу», — сказал Уилсон.

Напомним, что 14 февраля стало известно, что Овечкин отправился в Москву из-за проблем со здоровьем у отца. СМИ сообщали о том, что 71-летний Михаил Овечкин был доставлен в одну из столичных больниц в связи с обострением хронического заболевания, связанного с сердцем.

15 февраля Александр Овечкин опубликовал в социальных сетях пост о том, что его отец скончался.

Хоккей,Михаил Овечкин,Том Уилсон,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители